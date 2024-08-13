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"Думаете, с тех пор бандеровцы изменились? Или думаете, что теперь они всё же «заморачиваются» кто перед ними: женщина или ребёнок?"

"Думаете, с тех пор бандеровцы изменились? Или думаете, что теперь они всё же «заморачиваются» кто перед ними: женщина или ребёнок?"

Один из подписчиков в комментариях толерантно заметил, что такие методы, как воздействие на семьи наёмников из Франции, Германии и прочих, пришедших на нашу землю с оружием, чтобы убивать и насиловать, неприемлемы.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Чудовища хохлатые. Ничего человеческого. Им не должно быть места на Земле.
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14 час.
ВВ
Владимир Витковский
Тупой осел, если ты читать не умеешь, то это твои проблемы, зато хорошо сопли жуешь, опущенное чмо. Из-за подобного дерьма, как ты, помойные бандеровцы и возомнили себя людьми, до этого, эта падаль плодилась, жрала и гадила только в панских свинарниках. Видимо, ты из них.
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13 час.
Сергей Трофимов
во время второй мировой украинки массово рожали детей от фашистов они трахались с ними что бы иметь кусок хлеба и что бы их немцы не убивали во из тех кого они нарожали выросло еще одно поколение фашистов
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2 час.

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