"Думаете, с тех пор бандеровцы изменились? Или думаете, что теперь они всё же «заморачиваются» кто перед ними: женщина или ребёнок?"

Один из подписчиков в комментариях толерантно заметил, что такие методы, как воздействие на семьи наёмников из Франции, Германии и прочих, пришедших на нашу землю с оружием, чтобы убивать и насиловать, неприемлемы.
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