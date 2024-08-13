"Думаете, с тех пор бандеровцы изменились? Или думаете, что теперь они всё же «заморачиваются» кто перед ними: женщина или ребёнок?"

ИН Ирина Некрасова Чудовища хохлатые. Ничего человеческого. Им не должно быть места на Земле.

ВВ Владимир Витковский Тупой осел, если ты читать не умеешь, то это твои проблемы, зато хорошо сопли жуешь, опущенное чмо. Из-за подобного дерьма, как ты, помойные бандеровцы и возомнили себя людьми, до этого, эта падаль плодилась, жрала и гадила только в панских свинарниках. Видимо, ты из них.