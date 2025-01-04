О, как часто я сталкивалась с этим во время своих путешествий! Даже в самых дорогих отелях можно заметить приехавших издалека, особенно если человек явно не привык к роскоши.
12 привычек, выдающих провинциалов в дорогих отелях
Комментарии
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А
Александр24
Сразу видно, что автор "породистый" москвич. В провинции ведь одно только быдло и может существовать, которое никогда не слышало о правилах хорошего тона. Что тут можно сказать? Автор и есть, похоже, то самое быдло с налётом презрительного снобизма.
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11 час.
Майя Majesty
Самое смешное, что еще хуже ведут себя...итальянцы!)) Тишины не жди)) Единственное, что золотом не "обвешиваются"))
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11 час.
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