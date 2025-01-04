ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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12 привычек, выдающих провинциалов в дорогих отелях

12 привычек, выдающих провинциалов в дорогих отелях

О, как часто я сталкивалась с этим во время своих путешествий! Даже в самых дорогих отелях можно заметить приехавших издалека, особенно если человек явно не привык к роскоши.

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Комментарии
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А
Александр24
Сразу видно, что автор &quot;породистый&quot; москвич. В провинции ведь одно только быдло и может существовать, которое никогда не слышало о правилах хорошего тона. Что тут можно сказать? Автор и есть, похоже, то самое быдло с налётом презрительного снобизма.
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11 час.
Майя Majesty
Самое смешное, что еще хуже ведут себя...итальянцы!)) Тишины не жди)) Единственное, что золотом не &quot;обвешиваются&quot;))
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11 час.

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