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МОСИНФОРМ

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Купалье отметят на ВДНХ 11 июля

Купалье отметят на ВДНХ 11 июля

Фото: vdnh.ru 11 июля на ВДНХ пройдет традиционный славянский праздник Купалье. Гостей ждет насыщенная программа: хороводы, театрализованные представления, выступления фольклорных коллективов, народные игры и старинные обряды, знакомящие с древними славянскими традициями.

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