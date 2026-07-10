Купалье отметят на ВДНХ 11 июля

Фото: vdnh.ru 11 июля на ВДНХ пройдет традиционный славянский праздник Купалье. Гостей ждет насыщенная программа: хороводы, театрализованные представления, выступления фольклорных коллективов, народные игры и старинные обряды, знакомящие с древними славянскими традициями.
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