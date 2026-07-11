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Любимая «Стрекоза», затворница и сын в рясе: как великий Илья Репин потерял покой из-за собственных детей

Любимая «Стрекоза», затворница и сын в рясе: как великий Илья Репин потерял покой из-за собственных детей

Илья Ефимович Репин, признанный гений русской живописи, создавал шедевры мирового значения, но так и не смог построить гармоничную семейную жизнь.

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