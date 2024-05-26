ВС России ударили по аэродрому: ВСУ готовились принять американские истребители F-16

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли серию ударов по военным и энергетическим объектам в городе Староконстантинове Хмельницкой области.
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