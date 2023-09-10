Простые доказательства того, что мы еще и не начинали

Блог ПРОСТО О СЛОЖНОМ Интересная логика у некоторых представителей нашей пятой колоны. Они нам упорно внушают мысль, что если то что началось в феврале 2022 года продолжается уже полтора года, то значит у России нет сил, чтобы это закончить раньше.
Блог ПРОСТО О СЛОЖНОМ Интересная логика у некоторых представителей нашей пятой колоны. Они нам упорно внушают мысль, что если то что началось в феврале 2022 года продолжается уже полтора года, то значит у России нет сил, чтобы это закончить раньше.
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