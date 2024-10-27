Экс-возлюбленный Клавы Коки прокомментировал расставание со звездой

Экс-возлюбленный Клавы Коки Александр Поверин прокомментировал расставание со звездой. В своём ТГ-канале мужчина написал сразу два поста: в первом — описал свои чувства, а во втором –пояснил, зачем написал это сообщение.
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