скриншот видео Президент России Владимир Путин стал почетным гражданином Чечни. Удостоверение и соответствующий знак российскому лидеру 20 августа вручил глава республики Рамзан Кадыров и муфтий региона, председатель управления мусульман ЧР Салах Межиев.
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