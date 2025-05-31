Более 100 наёмников из Франции, воюющих на стороне ВСУ, уже идентифицированы, заявил в интервью ТАСС командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия — Неман» в составе казачьей разведывательной бригады «Терек» 1-го штурмового отряда Добровольческого корпуса Сергей Мюнье.