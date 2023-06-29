Премьер обманул: Польша не избавилась от зависимости от газа из России Евгения КомароваРоссия остается главным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Польшу, несмотря на заявления правительства о полном отказе от ресурса к концу 2022 года.
Премьер обманул: Польша не избавилась от зависимости от газа из России Евгения КомароваРоссия остается главным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Польшу, несмотря на заявления правительства о полном отказе от ресурса к концу 2022 года.
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