⚡️ Под Симферополем проходит Всероссийский турнир среди снайперов Он посвящен участнику специальной военной операции, снайперу 126-й гвардейской бригады — сержанту Виталию Гержавка.
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⚡️ Под Симферополем проходит Всероссийский турнир среди снайперов Он посвящен участнику специальной военной операции, снайперу 126-й гвардейской бригады — сержанту Виталию Гержавка.