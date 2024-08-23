Шесть мирных граждан ранены в Херсонской области за сутки

Украинские боевики ранили шесть мирных жителей Херсонской области за сутки. Обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, рассказал глава региона Владимир Сальдо.
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