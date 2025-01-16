Владимир Путин подписал Указ о единовременных выплатах в честь 80-летия Победы

Сумму 80 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны и их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, те, кто награжден знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда», те, кто в годы войны работали на объектах ПВО, морских и авиабазах.