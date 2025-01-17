Поздравляем дорогого и любимого сыночка, брата, внука Евстратова Дмитрия с 18-летием🧡 Восемнадцать лет — пути открыты, Все открыты двери пред тобой.
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Поздравляем дорогого и любимого сыночка, брата, внука Евстратова Дмитрия с 18-летием🧡 Восемнадцать лет — пути открыты, Все открыты двери пред тобой.