"Давно пора". Поляки довольны тем, как Навроцкий щелкнул по носу Зеленского

Мировые лидеры поздравляют Кароля Навроцкого с победой на выборах. Свои наилучшие пожелания направили, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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