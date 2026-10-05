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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС для устриц и омаров

Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС для устриц и омаров

Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и омаров. Она отметила, что повышение ставки НДС на деликатесы до 22% приведет к дополнительным поступлениям 6 млрд рублей в федеральный бюджет, на которые можно построить две школы или одну детскую больницу .

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