Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС для устриц и омаров

Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и омаров. Она отметила, что повышение ставки НДС на деликатесы до 22% приведет к дополнительным поступлениям 6 млрд рублей в федеральный бюджет, на которые можно построить две школы или одну детскую больницу .