Gigabyte представила правильный игровой компьютер: 24-ядерный AMD Ryzen Threadripper 7965WX, RTX 5090 и 768 ГБ памяти DDR5

Компания Gigabyte представила новый настольный ПК AI TOP 500 TRX50. Эта мощная рабочая станция построена на базе процессора Ryzen Threadripper Pro 7965WX, оснащена 768 ГБ оперативной памяти DDR5 и ускорителем Nvidia GeForce RTX 5090.
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