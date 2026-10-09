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Куда обратиться за психологической помощью: в Актау проведут день открытых дверей

Куда обратиться за психологической помощью: в Актау проведут день открытых дверей

В Актау 9 октября состоится день открытых дверей, приуроченный ко Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября, передает inAktau.

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