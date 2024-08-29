Известный в прошлом хоккеист, чемпион мира 2014 года, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА Антон Белов, комментируя целесообразность трансляции в России минувшей Олимпиады, признался, что ему пришлась не по душе церемония открытия Игр.