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Пожизненное за аниматоров: суд поставил точку в кровавом деле Кубани

Пожизненное за аниматоров: суд поставил точку в кровавом деле Кубани

Пожизненное и два долгих срока: суд вынес приговор убийцам аниматоров на Кубани В Краснодарском краевом суде сегодня огласили вердикт по резонансному делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко.

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