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Программа долгосрочных сбережений: как я оцениваю её реальную выгоду и подводные камни

Программа долгосрочных сбережений: как я оцениваю её реальную выгоду и подводные камни

Вопрос накопления на будущее рано или поздно встаёт перед каждым. Кто-то выбирает банковские депозиты, кто-то инвестирует в ценные бумаги, а кто-то годами откладывает деньги «под подушку».

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