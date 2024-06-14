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Смоленск 2.0

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В Смоленске суд потребовал поставить на окна детских садов замки

В Смоленске суд потребовал поставить на окна детских садов замки

Иски к нескольким учреждениям дошкольного образования направил прокурор Ленинского района Смоленска Прокурор Ленинского района Смоленска подал в суд иск с требованием сделать безопасными окна в ряде детских садов города.

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