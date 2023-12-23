За пять лет в Петербурге открыли 68 новых школ и 164 детсада

В системе дополнительного образования в городе запускают сеть кванториумов и IT-центров для детей. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что за последние пять лет в городе возвели 68 новых школ и 164 детсада.
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