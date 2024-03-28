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Aydinlik Gazetesi, Турция. В Турции раскрыли заговор Байдена против России. Путин это так не оставит

Aydinlik Gazetesi, Турция. В Турции раскрыли заговор Байдена против России. Путин это так не оставит

За терактом в "Крокусе" стоит Вашингтон, убежден автор статьи из Aydınlık. "Верный солдат американского президента" Макрон не смог подбить Европу на отправку войск на Украину, которая явно терпит поражение.

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Комментарии
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Англожидовская еврейская мафия во главе с сша, англией, гейропой поняв, что Россию не победить на фронтах оккупированной жидохохлами исторической Русской земле под выдуманным названием &quot;украина&quot;, решили устраивать теракты в России используя тупых дикарей из кишлаков Средней Азии и Закавказья!
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