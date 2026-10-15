Стоимость обнаруженных в багаже женщины коллекционных монет в подарочных коробках с «Гарри Поттером» и «Властелином колец» достигла порядка 1,5 млн рублей.
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