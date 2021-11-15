Студенткам Великобритании вузы ненавязчиво рекомендуют новую-старую, можно сказать, «древнюю» подработку, чтобы оплачивать учёбу

Серж Прологов Странно . Рази ни коумунизЬды 75 лет твердили: "Все профессии нужны, все профессии важны!". Особенно если человек занимается проституцией ни по потребности, а вынужденно...

Ural Karahanow Интересно а у нас в России понятие "порядочный человек" ещё существует? Б**дей у нас в достатке, а вот за деньги, чтобы вышку получить. Это сурово.