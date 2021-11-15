Студенткам Великобритании вузы ненавязчиво рекомендуют новую-старую, можно сказать, «древнюю» подработку, чтобы оплачивать учёбу
Когда в марте этого года прочитала статью в английском издании, Daily Mail, я подумала, что в английском обществе большие проблемы.
Комментарии
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Странно . Рази ни коумунизЬды 75 лет твердили: "Все профессии нужны, все профессии важны!". Особенно если человек занимается проституцией ни по потребности, а вынужденно...
Интересно а у нас в России понятие "порядочный человек" ещё существует? Б**дей у нас в достатке, а вот за деньги, чтобы вышку получить. Это сурово.
Есть такое понятие как самоуважение....
Но похоже при капитализме от самоуважения только рекламная картинка без содержания остается...
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