Политика как она есть

38 862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mike х
    И провести полный курс-10 сеансов,и лучше непрерывноБританцы спешат н...
  • Валерий Алексеев
    До чего же морда противная у этого пархатого.Фельгенгауэр: В М...
  • Пермяков Александр
    Да пьяный он, что с него взять.Фельгенгауэр: В М...

Студенткам Великобритании вузы ненавязчиво рекомендуют новую-старую, можно сказать, «древнюю» подработку, чтобы оплачивать учёбу

Студенткам Великобритании вузы ненавязчиво рекомендуют новую-старую, можно сказать, «древнюю» подработку, чтобы оплачивать учёбу

Когда в марте этого года прочитала статью в английском издании, Daily Mail, я подумала, что в английском обществе большие проблемы.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Серж Прологов
Странно . Рази ни коумунизЬды 75 лет твердили: "Все профессии нужны, все профессии важны!". Особенно если человек занимается проституцией ни по потребности, а вынужденно...
Ответить
9 час.
Ural Karahanow
Интересно а у нас в России понятие "порядочный человек" ещё существует? Б**дей у нас в достатке, а вот за деньги, чтобы вышку получить. Это сурово.
Ответить
7 час.
Татьяна Бушмелева
Есть такое понятие как самоуважение.... Но похоже при капитализме от самоуважения только рекламная картинка без содержания остается...
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх