Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский обязан провести на Украине выборы главы государства, поскольку ранее сам обещал ограничиться одним сроком на посту.
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