Живов - о покушении на создателя FPV-дронов "Упырь": "Теряем ценных людей каждую неделю буквально"

Военный волонтёр Алексей Живов после очередного покушения на русского оборонщика – в данном случае, на создателя FPV-дронов "Упырь" Владимира Ткачука, подчеркнул: "Теряем ценных людей каждую неделю буквально".
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