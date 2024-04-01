В Ингушетии сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который 30 лет находился в федеральном розыске за хищение

В Ингушетии сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Назрани в ходе проведения оперативно-розыскных и поисковых мероприятий задержали уроженца города Грозного, который 30 лет находился в федеральном розыске за хищение крупной суммы денег.