Временное правительство Сирии перестраивает экономику с помощью приватизации и увольнений

Временное правительство Сирии проводит масштабную реформу разрушенной экономики страны, включая увольнение трети работников государственного сектора и приватизацию государственных предприятий, которые доминировали в течение полувека под правлением семьи Асада.
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