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Бадоса перенесла небольшую операцию: «С нетерпением жду возвращения на корт»

Экс-вторая ракетка мира Паула Бадоса перенесла небольшую операцию. «Всем привет! Если вам интересно, почему вчера появились те фотографии: мне пришлось перенести небольшую процедуру, которую я довольно долго откладывала.

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