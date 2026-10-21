В среду, 21 октября, в рамках поездки в Скопинский округ, в озеленении территории сквера имени Владислава Третьяка, который открыли в марте текущего года, приняли участие первый зампред правительства Рязанской области и глава округа Михаил Ромодин.
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