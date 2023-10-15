Дешевый, но очень полезный: этот овощ улучшает работу ЖКТ и защищает от заболеваний сердца

Диетолог Наталья Гридина объяснила, почему россиянам следует включить в свой рацион цветную капусту.По словам специалиста, этот овощ укрепляет иммунитет, препятствует развитию воспалительных процессов и защищает от развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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