Исторический максимум уровня воды прогнозируется в Тоболе

Бузулукский бор’ class=”item-image” > Эксперты прогнозируют исторический пик уровня воды в реке Тобол, поэтому жители населенных пунктов Курганской области должны немедленно эвакуироваться по соответствующим предупреждениям властей.
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