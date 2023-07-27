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Собянин: Ежедневно за госуслугами обращаются почти 70 тыс москвичей

Собянин: Ежедневно за госуслугами обращаются почти 70 тыс москвичей

70 тысяч москвичей ежедневно обращаются за госуслугами Ежедневно в столице около 70 тысяч жителей Москвы обращаются за государственными услугами, и каждый из них получает персональный подход, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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