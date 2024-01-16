"Путин находится на пороге большой катастрофы": Кедми рассказал о самом большом просчете президента РФ

Этот яшка никак не уймется. кто-нибудь интересовался его мнением? Жириновский пророчил, что такого государства, как Израиль, вообще не будет существовать, а заиметь таких друзей как израильтяне - врагов не надо. На одном углу продадут, на другом купят.

Виктор Шамшурин

Евреи обиженные на СССР и на И.В. Сталина за то, что он не отдал им Крым в своё время. С тех пор они плотно легли под пиндосов и начали гадить СССР. Яша, как 150% представитель этого народа, всегда был в первых рядах гавнюков.