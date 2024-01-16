Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"Путин находится на пороге большой катастрофы": Кедми рассказал о самом большом просчете президента РФ

"Путин находится на пороге большой катастрофы": Кедми рассказал о самом большом просчете президента РФ

Интересная жизнь с Vera Star План президента России Владимира Путина по обретению партнеров в лице ближневосточных мусульманских стран, с целью образования коалиции против коллективного Запада может полностью провалиться, и в случае, если ситуация начнет развиваться в неблагоприятном для России ключе, Владимира Путина ждет самая настоящая геополитическая катастрофа.

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Комментарии
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Владимир Андрианов
Этот яшка никак не уймется. кто-нибудь интересовался его мнением? Жириновский пророчил, что такого государства, как Израиль, вообще не будет существовать, а заиметь таких друзей как израильтяне - врагов не надо. На одном углу продадут, на другом купят.
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1 час.
Виктор Шамшурин
Евреи обиженные на СССР и на И.В. Сталина за то, что он не отдал им Крым в своё время. С тех пор они плотно легли под пиндосов и начали гадить СССР. Яша, как 150% представитель этого народа, всегда был в первых рядах гавнюков.
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22 мин.

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