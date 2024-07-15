Арест двух заместителей больно ударит по губернатору Воскресенскому

Корреспондент УтроNews сообщает, что Октябрьский районный суд Иванова в пятницу, 12 июля, арестовал двух заместителей губернатора Ивановской области Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина по делу о превышении должностных полномочий.
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