Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    Взятка в миллион ??? Да ему на туалетную воду не хватит....Тапки мои уссыкаются от смеха !!!Грозит до 15 лет ...
  • Надежда Белугина
    Галицкий делает доброе дело внося вклад в родной город. Мало того, его парк не только украшает город, но имеет большо...Борьбу с амброзие...
  • yumashev
    Сергей Галицкий правильно вкладывает свою прибыль в развитие Краснодарского края и снова получает прибыль. Все бы так!Галицкий стал ещё...

Принадлежащий немецкой компании Knauf завод на Кубани продолжает работу в штатном режиме

Принадлежащий немецкой компании Knauf завод на Кубани продолжает работу в штатном режиме

Принадлежащий немецкой компании Knauf завод на Кубани продолжает работу в штатном режимеЗавод «Кнауф Гипс Кубань» и другие  предприятия, принадлежащие  производителю стройматериалов Knauf из Германии, продолжают работать в штатном режиме после заявления владельцев о планах передать российский бизнес местному оператору.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх