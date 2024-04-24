Принадлежащий немецкой компании Knauf завод на Кубани продолжает работу в штатном режиме

Принадлежащий немецкой компании Knauf завод на Кубани продолжает работу в штатном режимеЗавод «Кнауф Гипс Кубань» и другие предприятия, принадлежащие производителю стройматериалов Knauf из Германии, продолжают работать в штатном режиме после заявления владельцев о планах передать российский бизнес местному оператору.