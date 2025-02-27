L-55 - учебное пособие для кораблестроителей Потопление эсминцами «Азард» и «Гавриил» английской подводной лодки L-55 в Копорском заливе.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
L-55 - учебное пособие для кораблестроителей Потопление эсминцами «Азард» и «Гавриил» английской подводной лодки L-55 в Копорском заливе.
Свежие комментарии