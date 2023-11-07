Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

20 972 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Юрий Селиванов: На тех же пустых щах

Юрий Селиванов: На тех же пустых щах

Неисправимое высокомерие и неизлечимое упорство наших противников в своих заблуждениях нам только на руку Источник фото: соцсети Американцы и украинцы обменялись взаимными обвинениями из-за неудач ВСУ на поле боя, написал обозреватель Washington Post Макс Бут: “За кулисами украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ткаченко
Интересно пиндосы потом опять будут требовать вернуть поставляемое укросурерменам оружие мотивируя тем; что не вам давали и оно секретное?  Как было в Грузии.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх