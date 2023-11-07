Неисправимое высокомерие и неизлечимое упорство наших противников в своих заблуждениях нам только на руку Источник фото: соцсети Американцы и украинцы обменялись взаимными обвинениями из-за неудач ВСУ на поле боя, написал обозреватель Washington Post Макс Бут: “За кулисами украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем.
Юрий Селиванов: На тех же пустых щах
Комментарии
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Александр Ткаченко
Интересно пиндосы потом опять будут требовать вернуть поставляемое укросурерменам оружие мотивируя тем; что не вам давали и оно секретное? Как было в Грузии.
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