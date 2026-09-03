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Суть Событий

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Евгения Медведева рассказала, почему Этери Тутберидзе не было на ее свадьбе

Евгения Медведева рассказала, почему Этери Тутберидзе не было на ее свадьбе

Фигуристка Евгения Медведева в минувшие выходные вышла замуж. Супругом спортсменки стал хореограф Ильдар Гайнутдинов.

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