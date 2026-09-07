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Разведывательный БпЛА «Князь Вещий Олег» обнаружил и уничтожил пункт управления ВСУ на днепропетровском направлении

Разведывательный БпЛА «Князь Вещий Олег», действующий в составе группировки войск «Центр», обнаружил и подтвердил уничтожение пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) «Лелека» Вооружённых сил Украины (ВСУ) на днепропетровском направлении в зоне специальной военной операции (СВО).

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