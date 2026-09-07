Разведывательный БпЛА «Князь Вещий Олег», действующий в составе группировки войск «Центр», обнаружил и подтвердил уничтожение пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) «Лелека» Вооружённых сил Украины (ВСУ) на днепропетровском направлении в зоне специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Анапа спасает кит...
- Стивен Уиткофф и ...
- ДВ «Сторублевка» уби...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым