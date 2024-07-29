Влияние роста ключевой ставки на стоимость акций в России оценили

Снижение индекса Мосбиржи, который уверенно рос всю предыдущую неделю, а после решения Центробанка о повышении ключевой ставки снова ушел ниже трех тысяч пунктов, связано с влиянием довольно жесткого сигнала, которым сопроводил изменения регулятор, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.