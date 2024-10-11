Женщина и двое детей пострадали после столкновения легковушек в Татарстане

Накануне на 15-м километре автодороги Бавлы – Октябрьский произошло ДТП. Как сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии, женщина-водитель автомобиля «Лада Калина» вылетела на перекресток и столкнулась с Chevrolet Lanos.
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