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Царьград

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Россия ударит по Польше или Польша по России? Странный доклад ЦРУ передали Варшаве

Россия ударит по Польше или Польша по России? Странный доклад ЦРУ передали Варшаве

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в последние часы получил «довольно точный отчёт» напрямую от ЦРУ.

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