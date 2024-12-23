Театр абсурда
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Театр абсурда

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Румынка Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье

Румынка Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье

Об этом 23 декабря сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации:"По поступающей в СВР информации, в штаб-квартире Евросоюза не знают, как утихомирить эмоционально нестабильного президента Молдавии М.

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