Климат — это то, чего вы ожидаете, а погода — то, что вы получаете. Представляем прогноз на 18 мая в Воронеже

Климат — это то, чего вы ожидаете, а погода — то, что вы получаете. Представляем прогноз на 18 мая в ВоронежеСегодня, 18 мая, воздух прогреется до +20°C, но местами небо разверзнется, и дождь застучит по земле, словно торопливые пальцы барабанщика.