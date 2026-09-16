Фабрика на 1 тонну отправится в космос в 2028 году: Space Cargo Unlimited переходит к крупносерийному производству на Starship

В 2028 году компания планирует перейти от экспериментов с грузами до 100 кг к промышленному производству в микрогравитации Люксембургская Space Cargo Unlimited объявила о планах запустить в 2028 году космическую фабрику на 1 тонну на возвращаемом аппарате Starfall компании SpaceX.
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