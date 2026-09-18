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"Правду произносить вслух": в Барнауле прошел форум по гражданскому единству

"Правду произносить вслух": в Барнауле прошел форум по гражданскому единству

Одним из приглашенных экспертов стал российский писатель Захар Прилепин Форум "Гражданское единство и этнокультурное развитие: контуры государственной национальной политики" проходил в Барнауле с 15 по 16 сентября.

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