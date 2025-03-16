Нюансы от Путина

Сергей Безон

А я совсем запутался в многоходовках Кремля. Мало достоверной информации и много противоречий. Одно из них наличие ЦБ РФ. Где деньги принадлежат США. А они с нами воюют, хотя им и воевать смысла нет. Деньги их нас и так обкрадут. Ссудный процент и заниженный рубль. Не зря же МРОТ в четыре раза меньше, чем в реальности? 100 тысяч рублей в месяц- вот реальный МРОТ в России!