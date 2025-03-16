Дилетант о политике А мы побеседуем о Путине, который очень технично не дал возможности нашим западным партнерам кричать, что он не хочет мира, хотя они так формулировали, что вроде как и вариантов других не было.
Нюансы от Путина
Комментарии
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Сергей Безон
А я совсем запутался в многоходовках Кремля. Мало достоверной информации и много противоречий. Одно из них наличие ЦБ РФ. Где деньги принадлежат США. А они с нами воюют, хотя им и воевать смысла нет. Деньги их нас и так обкрадут. Ссудный процент и заниженный рубль. Не зря же МРОТ в четыре раза меньше, чем в реальности? 100 тысяч рублей в месяц- вот реальный МРОТ в России!
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16 час.
Daddy Bo
Ну, почему сто, а не триста двадцать, или, скажем, пятьсот сорок? Любитекруглые цифры и не хватило смелости для более внушительной заявы?
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15 час.
Игорь Кузнецов
На ЛБС всё идёт своим чередом, пусть политики занимаются "болтологией" и "играми" типа - хочу приостановлю поставки вооружения, захочу - продолжу. "Подбрасывать дровишки в костёр" будут, только чтобы не было "пожара". И тушить его никто на Западе не собирается. Просто Украина отходит "на второй план" - идёт передел мира, в частности отношений США и Европы.
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14 час.
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